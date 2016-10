NIEDERRUSSBACH Oktoberfest für den 2010 an Muskeldystrophie erkrankten Julian von 21. bis 30. Oktober, Horner Straße 35, täglich ab 17 Uhr. Getränke und Speisen wie Steckerlfisch, Weißwurst, belegte Brote und Weckerl werden gegen eine freie Spende angeboten. Und am 22. Oktober findet um 18 Uhr, ebenfalls in der Horner Straße, eine Schlagernacht mit Peter Führer statt. Die freiwilligen Spenden werden für Julian Kargl verwendet. Julian freut sich auf Ihr Kommen!

