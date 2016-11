KORNEUBURGKabarett mit Klaus Eckel am 24. November, 19 Uhr, im Festsaal des Rathauses. „Very best of greatest Hits“: Klaus Eckel bietet einen zusammengeschüttelten Humor-Cocktail und versucht , die brennenden Fragen des Lebens zu beantworten. Und auch diesmal wird der Abend ganz unter dem Motto stehen: „Man muss nicht alles denken, was man sagt“.

| NOEN, Christian Senning