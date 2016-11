STOCKERAU Am 1. Dezember um 20 Uhr stürzen sich die Kabarettisten Nina Hartmann & Olivier Lendl mit viel Witz und vollem Körpereinsatz in Gasthuber‘s Restaurant & Bühne in „Match Me If You Can“- die Dating-App-Verwechslungskomödie für Zwei.

| Jan Frankl, Am 1. Dezember um 20 Uhr stürzen sich die Kabarettisten Nina Hartmann & Olivier Lendl mit viel Witz und vollem Körpereinsatz in Gasthuber‘s Restaurant & Bühne in „Match Me If You Can“- die Dating-App-Verwechslungskomödie für Zwei.