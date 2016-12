KORNEUBURG: Alte Werft - Neue Ideen: Es ist so weit: die Planungsteams haben ihre Arbeit abgeschlossen und präsentieren ihre Entwürfe: am Montag, den 19. Dezember um 18 Uhr in der Werft (Halle 55). Gemeinderat Roland Raunig, Bürgermeistzer Christian Gepp, Vizebgm. Thomas Pfaffl sowie Regina Gruber und Martin Wimmer (BürgerInnenvertreter) warten mit Spannung auf die Entwürfe der Planungsteams.

| Privat