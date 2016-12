Für eine harmonische und feierliche Einstimmung auf den Weihnachtsabend sorgt auch heuer wieder die Pa-trouille des k. u. k. Dragoner-Regiments No. 2, Eduard Graf Paar. Sie bringt am 24.12. das Friedenslicht von Bethlehem in viele Gemeinden. 11.30 Uhr: Hauptplatz Korneuburg; 12 Uhr: Bisamberg, Schlosspark; 12.45 Uhr: Flandorf, Kirche; 13.15 Stetten, Pfarrhof; 13.45 Uhr: Seebarn, Kirche; 14.45 Uhr: Harmannsdorf, Kirche.

