Alle Veranstaltungen im Bezirk Korneuburg.

FREITAG, 29. DEZEMBER:

Hausleiten: Glühweinstand der Puch-Freunde, 17 Uhr.

Spillern: Punschabend des Sportvereins, Sportplatz, Beginn um 17 Uhr.

SONNTAG, 31. DEZEMBER:

Ernstbrunn: Galakonzert: Mit Strauss und Sekt in den Silvesterabend mit den Weinviertler Philharmonikern, Veranstaltungshalle, Beginn um 19 Uhr.

Korneuburg: Silvester in Korneuburg: 4. Stadtturmlauf ab 10 Uhr; Sektausschank am Hauptplatz, 12 Uhr; Silvesterkonzert mit der Philharmonie Györ im Stadtsaal, 19.30 Uhr. Ab 22 Uhr Silvestermeile am Hauptplatz mit DJ Harry La Beat.

Leobendorf: Silvesterparty des Pensionistenverbands, Volksheim.

Sierndorf: Publikums-Stockschießen des USC-Sierndorf mit Punsch, Glühwein und Würsteln, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Stetteldorf: 13. Stetteldorfer Silvesterlauf, Start/Ziel: Kirchenplatz, 14 Uhr.

Stockerau: Silvester mit Harry Blümel Live im Tanzsaal des Restaurants Kaiserrast, in der Zeit von 19.30 bis 2.30 Uhr.

MITTWOCH, 3. JÄNNER:

Langenzersdorf: Neujahrskonzert mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Raffaela Lintl, Sopran und Dirigent Antony Hermus, Festsaal der Marktgemeinde, 19.30 Uhr.