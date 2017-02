STOCKERAU: Am Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr, singt Evelyn Ruzicka im Lenautheater Edith Piaf. Chansons wie „Padam“, „L’Accordeoniste“ und „Je ne regrette rien“ fehlen ebenso wenig wie weniger bekannte, dafür aber umso emotionalere Chansons wie „Je t’ai dans la peau“. Ein Abend, der ebenso unvergesslich sein wird wie Edith Piaf selbst.Wir verlosen für diesen Abend unter unseren Leserinnen und Lesern 1 x 2 Eintrittskarten.Rufen Sie uns bis spätestens 21. Februar unter der Tel.-Nr. (02262) 72585 3612 (8 bis 12 Uhr) an oder senden Sie ein E-Mail an k.schuhboeck@noen.at. Die Karten werden unter allen Mitspielern ausgelost.

| NOEN, fotoshoptraunsee.at