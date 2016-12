Aufregung um einen anonymen Brief im Netz: Gegenstand ist ein vermeintlicher Cobra-Einsatz am Nachmittag des 19. November 2016 auf der Gerasdorfer Straße. Hier soll ein Dutzend Polizisten zwei vermeintlich südländisch aussehende Männer am Boden gefesselt und verhaftet haben.

Auf NÖN-Anfrage bei der Polizei Wien und Niederösterreich konnte dies jedoch nicht bestätigt werden. „Es gab keinen derartigen Polizeieinsatz“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

"Das ist eine völlige Lüge"

Facebook-Screenshot

Der anonyme Verfasser möchte zudem die in Gerasdorf ansässige Glaubensgemeischaft Ahmadiyya Muslim Jamaat Österreich damit in Verbindung bringen, wie in dem anonymen Brief (siehe Ausschnitt) zu lesen ist. Aber Imam Ahmed Sadaqat weist diesen Vorwurf konsequent zurück: „Das ist eine völlige Lüge. Derjenige, der diesen Brief geschrieben hat, hat diese Behauptung aufgestellt, ohne mit uns jemals ein einziges Gespräch geführt zu haben. Das ist einfach unfair. Wir sind eine sehr friedfertige Gemeinschaft“, versichert der Imam.

Sadaqat vermutet hinter dem Brief auch eine Mobilisierung für die Anhängerschaft des Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. „Das könnte eine Angstmache sein“, erklärt er sich diesen Schritt.

Um der Angst entgegenzuwirken, lädt die Gemeinschaft jeden ein, sich bei einer Tasse Kaffee kennenzulernen und auszutauschen.