Er holte sich nicht nur – wie im ersten Wahlgang - in Bisamberg, Korneuburg, Langenzersdorf, Leobendorf, Spillern und Stockerau den Wahlsieg, sondern überholte Hofer auch in Harmannsdorf und Stetten.

Der höchste Zugewinn gelang Van der Bellen ausgerechnet in einer ländlichen Gemeinde: In Großmugl steigerte sich Van der Bellen um knapp sieben Prozent. In einer ersten Reaktion zeigte sich die Grüne-Bezirkssprecherin Elisabeth Kerschbaum überglücklich: „Mir ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen.“

