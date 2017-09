Sommernacht in Tracht .

Die Freiwillige Feuerwehr Weinsteig gab nicht nur beim Kuppelcup am Freitag, sondern auch bei der Sommernacht in Tracht am Samstag Vollgas. Die Besucher wurden kulinarisch und musikalisch verwöhnt und konnten bei der Schießbude zahlreiche Preise gewinnen