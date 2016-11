Ob Feuerwehr, Dorferneuerung, Sparverein oder Seniorengruppe – wenn man sich in Wetzleinsdorf trifft, dann immer im Feuerwehrhaus. Seit dem Bau des Gebäudes 1982 ist in den Innenräumen jedoch kaum etwas geschehen: „2014 hat die Jugend im Obergeschoss ihren Bereich eingerichtet. Unten wurde jedoch nie renoviert“, weiß Bürgermeister Josef Zimmermann. Höchste Zeit also für die Vereine, um mithilfe der Dorferneuerung und der Gemeinde einige Neuerungen vorzunehmen.

„Es haben alle zusammengeholfen“, freut sich Magdalena Grabler von der Dorferneuerung Großrußbach. Die altmodischen Tapeten wurden mühevoll entfernt, ein frischer Anstrich sorgt sowohl im Stüberl als auch im Veranstaltungssaal für ein ganz neues Raumgefühl. Auch neue Vorhänge mussten her. Sofort ins Auge fällt das originalgetreue Feuerwehrwappen, das im Saal aufgemalt wurde.

„Es geschah alles in Eigenleistung“, so Grabler stolz. Sogar die neuen Sitzbänke, Stühle und Tische im Stüberl wurden von Hand gefertigt. „Josef Berthold, unser Tischler im Ort, hat das übernommen“, zeigt sie die neuen, massiven Möbel. Alle Sitzgelegenheiten wurden in Maßarbeit aus Holz gefertigt und passen demnach perfekt in den Raum.

Damit steht vielen gemütlichen Treffen und geselligen Veranstaltungen im Feuerwehrhaus nichts mehr im Wege.