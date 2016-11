Im „Servus“ Sozialzentrum in Würnitz trafen sich zahlreiche Interessierte, die sich gemeinsam für die Rettung der Arztpraxis in Würnitz einsetzen wollen. Auch die 7-Orte-Bürgerliste schloss sich der überparteilichen Bewegung an und beschuldigt VP-Bürgermeister Norbert Hendler der Boykottierung der Arztpraxis.

Initiative sammelt Unterschriften

„Doktor Ernstberger, der die Ordination in Würnitz betreibt, arbeitet auch im Krankenhaus und wird dort immer mehr eingebunden. Deshalb hatte er schon einen Nachfolger organisiert, der die Ordination als Kassenpraxis weitergeführt hätte“, erklärt Brigitte Dürmaier von der Bürgerliste. Ein Ansuchen für die Weiterführung als Kassenpraxis sei bereits eingereicht worden, Bürgermeister Hendler habe dieses aber in einem „unverantwortlichen Alleingang“ zurückgezogen.

Die im „Servus“ gebildete Initiative sammelt nun Unterschriften für die Fortsetzung der Arztpraxis. Darüber hinaus will die Bürgerliste im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag stellen. „Wir wollen uns dafür einsetzen, dass es in Würnitz weiterhin einen Arzt gibt und auch den Bürgermeister fragen, warum er das Ansuchen zurückgezogen hat“, so 7-O-BL-Gemeinderätin Ulrike Bunka.

Bürgermeister ärgert sich über Anschuldigungen

Der Bürgermeister selbst ärgert sich über die Anschuldigungen. „Ich habe das Ansuchen persönlich im Juni 2015 auf Anraten von Doktor Ernstberger an die Gebietskrankenkasse und die Ärztekammer geschickt. Er hat mir gesagt, dass das alles mit den anderen Ärzten abgesprochen sei. Danach kamen aber nach und nach Ärzte zu mir, die offensichtlich nicht informiert waren und nachfragten, was das soll“, erklärt Hendler den Sachverhalt. Als Konsequenz habe er das Ansuchen bis zur Klärung der Sache ruhend gestellt: „Da gibt es viele Punkte, die man vor so einem Ansuchen zuerst absprechen muss.“