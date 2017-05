Begonnen hat alles relativ klein: „Am Anfang, das war im Jahr 2000, wollten wir eigentlich nur einen Osterbaum machen. Das war damals so eine Aktion von der Wirtschaftskammer und wir haben uns gedacht, wir machen da mit“ , erinnert sich Walter Schmutz, Ortsvorsteher und Kopf der „Baumpartie“. „Der Osterbaum war dabei namensgebend: Schnell wurden wir zur Baumpartie“, erinnert er sich.

Gewachsen ist die Truppe stetig: „Wir sind jetzt etwa 25 Mitglieder: Das älteste ist 75, das jüngste, Matteo, gerade einmal fünf Monate alt“, freut er sich, dass auch für Nachwuchs gesorgt ist. Die Osterdekoration macht die Baumpartie immer noch, aber das ist beileibe nicht mehr das einzige Projekt: Sie zeichnet nicht nur für den Osterschmuck rund um den Osterbaum verantwortlich, sondern dekoriert je nach Saison immer wieder die Ortseinfahrt um. Auch den Maibaum stellt sie auf und umrahmt dieses Ereignis mit einem Fest.

„Uns ist wichtig, dass wir mit unseren Festen auch eine Plattform zum Austausch unter den Dörflesern bieten.“ Walter Schmutz

„Einen Verein haben wir aber nie gegründet“, erklärt Schmutz. Das sei auch nicht nötig – der Zusammenhalt sei auch so gegeben, ist er überzeugt. Gemeinschaft im Dorf ist auch ein Faktor, der die Baumpartie immer weiter am Laufen hält: „Uns ist wichtig, dass wir mit unseren Festen auch eine Plattform zum Austausch unter den Dörflesern bieten – bei uns lernen sich die Alteingesessenen und die Zugezogenen kennen“, streicht der Kopf der Baumpartie hervor, „ob und wie sich die neuen Dörfleser dann bei uns engagieren, bleibt ganz ihnen überlassen.“

Ein Blickfang sind die Aktionen der Dorfpartie allemal: Nicht nur Ernstbrunnern und Dörflesern sind sie ein beliebtes Fotomotiv, auch die Besucher des Wildparks bleiben gerne stehen, um Bilder von den saisonalen Kunstwerken zu machen.

Das Motiv Maibaum wäre allerdings beinahe einem Streich zum Opfer gefallen: „Um 5.30 Uhr hat irgendwer den Maibaum umgeschnitten – nach Sonnenaufgang am 1. Mai. Das hat nichts mehr mit Tradition zu tun“, ärgert sich Schmutz, „aber so kamen wir halt gleich zweimal in einem Jahr in den Genuss, den Baum aufzustellen.“