Zu den Geheimtipps in der Region zählt der Advent der Volkskultur Niederösterreich im und um das Haus der Regionen: Adventlieder, kunstvolles Handwerk und eine einzigartige Atmosphäre sorgen für vorweihnachtliche Stimmung.

Traditionelle Lieder und Weisen stehen beim Weihnachtskonzert Auf nach Bethlehem im Haus der Regionen am Programm. Die Schrambacher Geigenmusik und das Hubertusquartett aus Lilienfeld und die Fiata Musi aus dem Weinviertel machen das Konzert zu einem besinnlichen Klangerlebnis. Das Konzept stammt von Dorli Draxler und Edgar Niemeczek, die auch durch den Abend führen. Das Programm folgt dem Weihnachtsfestkreis und stimmt auf die besinnliche Weihnachtszeit ein.

Handwerker bieten ihre Waren feil

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember findet am Ludwig-von-Köchel-Platz ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt statt. In der Passage neben der Buchhandlung der Regionen im Haus der Regionen und in den Hütten am Ludwig-von-Köchel-Platz sind erstklassige Handwerker mit ihrem Warenangebot zu Gast:

Sonja Krimshandl aus Rohrendorf bei Krems mit ihren liebevoll gestalteten Zinnfiguren, Bernhard Hackl aus Groß Gerungs mit edlen Holzschnitzereien, Edeltraud Istvan aus Krems mit prachtvollen Ikonen, Karl Groll aus Oberstockstall mit regionalen Produkten, Drechsler Johann Polzer aus Göllersdorf, Glasbläser Ludwig Hollergschwandner aus Gösing am Wagram, Maria Luise Heinz aus Gföhl mit Geschenk- und Gebrauchsartikeln aus Keramik, Gerlinde Kail aus Hadersdorf/Kamp mit Keramik, Elisabeth Huth aus Dross mit Honigprodukten, Annelise Grübel aus Wilhelmsburg mit Krippen und Barbara Korherr aus Wien mit traditionellen Klosterarbeiten. Das Café Weinstein und der Maronibrater Johann Wachter, Krems (Maronibrater) verwöhnen mit adventlichen Köstlichkeiten. Für die musikalische Umrahmung am Samstagnachmittag sorgen das Hubertusquartett und die Fiata Musi, am Sonntag gestalten der Chor SteinTotalVokal gemeinsam mit dem Posaunen-Ensemble RSDO und dem Bläserensemble der Musikschule Krems das musikalische Programm des Adventmarkts.

Während des Marktes sind auch die Geschäfte „volkskultur – Handwerk der Regionen“ und „volkskultur – Buchhandlung der Regionen“ geöffnet und bieten eine reiche Auswahl an Weihnachtsgeschenken und Weihnachtsartikeln, Büchern und CDs, aber auch Trachten und Trachtenstoffen.

Adventkonzert „Auf nach Bethlehem“

Freitag, 15. Dezember 2017, 19.30 Uhr

Haus der Regionen, Festsaal

Adventmarkt der Volkskultur Niederösterreich in Krems-Stein

Samstag, 16. Dezember 2017, 13.00-18.00 Uhr,

Sonntag, 17. Dezember 2017, 10.00-18.00 Uhr,

Ludwig-von-Köchel-Platz

Volkskultur Niederösterreich

Haus der Regionen

Donaulände 56

3504 Krems-Stein

Tel.: 02732 85015

ticket@volkskulturnoe.at

www.volkskulturnoe.at