Der Unternehmer Gerhard Brandner aus Droß stellte bei der Puls 4-Start-up- Show vergangene Woche sein Mittel gegen Schimmel vor. Mit Erfolg — seine „Live -Entschimmelung“ in zwei Minuten konnte die Jury überzeugen.

Die Gründer der BMB Gebäudehygiene GmbH: Gerhard Brandner, Peter Medinac und Manfred Belik (von rechts nach links). | Johann Lechner

Katharina Schneider, Miteigentümerin und Geschäftsführerin des Teleshopping-Unternehmens Mediashop, hat sich für eine Kooperation mit BMB Gebäudehygiene entschieden. Die Firma wird Brandner unter anderem mit ihrem Vertriebsnetz und -wissen unterstützen. Zusätzlich investiert SevenVentures Austria 250.000 Euro in Mediawerbung.

Der Erfolg ist schon jetzt spürbar. „Zwei Tage nach der Show haben wir online 1.200 Stück verkauft und waren in mehreren Supermärkten ausverkauft“, freut sich Brandner.

Das Besondere an dem Produkt ist, dass es im Vergleich zu herkömmlichen Entfernern, die oft nur eine oberflächliche Beseitigung schaffen, Schimmel und Algen aus jeglichen saugenden Materialien extrahiert. „Durch das Verfahren wird tiefenwirksam die Ursache von Schimmel und Algen beseitigt“, so Brandner.

Weinbauern brachten ihn auf die Idee

Vor ein paar Jahren kaufte Brandner ein kleines Bauernhaus in Droß und begann auf Anfrage der ansässigen Weinbauern, für eine Lösung von deren Schimmelproblem in den Weinkellern zu experimentieren. „Mein Kerngeschäft ist eigentlich die Herstellung von chemisch-technischen Produkten. So tüftelte ich knapp eineinhalb Jahre an einem geeigneten Schimmel-Mittel, bis mir schließlich der Durchbruch gelang“, sagt Brandner.

Daraufhin gründete der Erfinder 2014 mit den zwei Geschäftspartnern Peter Medinac und Manfred Belik die BMB Gebäudehygiene GmbH im Businesspark Eybl. Seitdem haben sie mehrere Innovationspreise gewonnen.