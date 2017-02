Am 17. März ist es so weit: An diesem Tag wird nach knapp zweijähriger Bauzeit die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften am Campus eröffnet. Ab 10.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung, von 15 bis 19 Uhr gibt es für Interessierte die Möglichkeit, einen Einblick in die neue Uni und deren Studienangebot zu bekommen.

110 Personen haben im modernen Audimax der Karl Landsteiner Privatuniversität Platz. | NOEN, KL/E. Gruber

Bereits Ende Dezember sind die derzeit rund 40 Mitarbeiter übersiedelt, Ende Februar sollen auch die aktuell etwas mehr als 200 Studierenden eine neue Heimat bekommen – sie sind derzeit auf die anderen Institutionen am Campus aufgeteilt. Im Endausbau 2021 soll die Zahl der Studierenden, Forschenden und Mitarbeiter auf mehr als 600 anwachsen.

Angeboten werden zwei Vollzeitstudien: das zweiteilige Studium Medizin (Bachelor Health Sciences + MA Humanmedizin) sowie Psychologie (Bachelor). Außerdem gibt es zwei berufsbegleitende Studien: Psychotherapie- und Beratungswissenschaften (Bachelor) und Neurorehabilitationswissenschaften (Master).

Der Foyerbereich des Trakt Y. Von dort aus erreicht man neben den Hörsälen und Seminarräumen auch den topmodernen Forschungsbereich und den 150 Personen fassenden Festsaal. | NOEN

„Wir fokussieren uns auf ein fächerübergreifendes, international ausgerichtetes Studienprogramm, das eine sinnvolle Ergänzung zum klassischen Ausbildungsangebot der öffentlichen Universitäten darstellt“, schildert Rektor Rudolf Mallinger.

In der Forschung konzentriert sich die Privatuni gezielt auf Nischenfelder. In der Medizintechnik steht derzeit das Projekt „Osteosim“ zur besseren Diagnose von Osteoporose im Mittelpunkt, im Bereich „Water & Health“ wird unter anderem untersucht, wie Fäkalkeime ins Wasser gelangen und welche Auswirkung diese auf den menschlichen Organismus haben.

Sowohl im Studium als auch in der Forschung schätzt die Privatuni den Standort: Am Campus nützt man Synergien mit den bereits vorhandenen Einrichtungen, mit den Unikliniken in Krems, Tulln und St. Pölten gibt es Kooperationen in Ausbildung und Forschung.

25-Millionen-Projekt in Passivhaus-Bauweise

Das Gebäude, dessen Nutzfläche von rund 4.580 m sich in Trakt X (Büro und Verwaltung) und Trakt Y (Lehre und Forschung) aufteilt, kostet 25 Millionen Euro und wurde in Passivhaus-Bauweise errichtet.

Die Finanzierung soll vor allem durch Studiengebühren und durch Zuwendung Dritter erfolgen. Hinter der Karl Landsteiner Privatuni steht eine gemeinnützige GesmbH als Trägergesellschaft, an der die Medizinische Universität Wien, die TU Wien, die Donau-Uni und die IMC FH Krems zu je einem Viertel beteiligt sind. „Allfällige Überschüsse werden daher in Forschung und Lehre investiert, das Interesse der Gesellschafter ist wissensbasiert“, betont Rektor Mallinger.

Gleichzeitig möchte er auch mit einem Missverständnis aufräumen: „Privatuniversitäten sind privatrechtlich organisiert. Das sagt noch nichts über die Finanzierung der Einrichtungen aus. Diese können privat finanziert werden, müssen das aber nicht automatisch sein.“