Alle Veranstaltungen im Bezirk Krems.

Bereits zum 7. Mal verwandelt sich das Kultur- und Gemeindezentrum Rohrendorf vom 1. bis 3. Dezember in den zauberhaften „Advent im Hof“. Am Freitag ist um 17 Uhr die feierliche Eröffnung durch Pfarrer Bartholomäus Freitag und Bürgermeister Gerhard Tastl. Am Samstag ist Ausstellungs- und Gastronomiebetrieb ab 15 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr.

