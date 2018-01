Es gibt kaum noch Beschwerden: Zehn Monate nach Inkrafttreten des „sektoralen Bettelverbots“ zieht Krems eine erfolgreiche Bilanz.

„Die Maßnahme wirkt offensichtlich abschreckend“, meint Bezirkskommandant Manfred Matousosvky aus der Sicht der Polizei. „Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass man bei uns mit Strafen rechnen muss. Professionelle Bettler machen um Krems einen weiten Bogen.“

Forderung: Kontrollen weiter verstärken

Wie berichtet, umfasst das „sektorale Bettelverbot“ unter anderem fast die komplette Fußgängerzone. Es gilt wochentags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr vom Steinertor bis zur Kreuzung mit der Spänglergasse sowie 15 Meter weit in die in diesem Bereich kreuzenden Straßen und Gassen.

„Selbst außerhalb der Altstadt, beispielsweise bei den Supermärkten, waren über viele Wochen fast gar keine Bettler zu sehen“, berichtet SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer aus der Praxis. „Erst mit Beginn der kalten Jahreszeit und vor Weihnachten war ein leichter Anstieg zu bemerken.“

ÖVP-Stadträtin Sonja Hockauf-Bartaschek ergänzt: „Aktuell scheint sich die Situation nach den Weihnachtsfeiertagen wieder verbessert zu haben, wobei jedoch die weitere Entwicklung laufend zu beobachten ist, um bei Bedarf zeitnah reagieren zu können.“

Straßenbild hat sich deutlich verändert

In diesem Zusammenhang fordert ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer von Stadtchef Reinhard Resch mehr Initiative: „Die Polizei kommt verständlicherweise nur dann, wenn sie gerufen wird, weil sie andere Dinge zu tun hat. Es ist Aufgabe des Magistrats, dafür zu sorgen, dass verordnungsgemäß kontrolliert und sanktioniert wird. Der Bürgermeister vertritt die Bezirksverwaltungsbehörde. Also hat er die Verantwortung.“

Zufrieden: Ulf Elser, der Obmann der Kremser Kaufmannschaft, freut sich, dass die Verordnung greift. | NOEN

Stichprobenartige Kontrollen durch die Exekutive wünscht sich der Obmann der Kremser Kaufmannschaft, Ulf Elser. „Das wäre wichtig, um die Regelung wirklich nachhaltig durchzusetzen.“

Im Allgemeinen habe sich das Bettelverbot sehr bewährt, erklärt Elser. „Nur im Bereich zwischen dem Täglichen Markt und der Kirchengasse sind mir in den vergangenen Wochen wieder vereinzelt Bettler aufgefallen, die in dieser geringen Anzahl unauffällig sind.“

Dass sich das Straßenbild der Innenstadt durch die Verordnung deutlich verändert hat, freut auch die Freiheitlichen, die das Bettelverbot vehement gefordert hatten. „Etwas häufigere Kontrollen wären sicherlich sinnvoll“, fügt FPÖ-Stadtrat Werner Friedl hinzu.

Ausnahme für die Straßenmusikanten

„Die FPÖ und die Kaufleute haben ihre Wünsche auf Kosten der Solidarität und der Nächstenliebe durchgesetzt“, kritisiert KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer. „Ich war von Beginn an gegen das Bettelverbot, da es den Armen ein eigentlich uraltes Recht, um Hilfe zu bitten, unterbindet. Natürlich haben wir jetzt einige Bettler weniger, die den zu Konsumenten degradierten Bürgern den Kaufrausch verderben könnten. Aber was will man noch verbieten?“

Polizeikontrolle: Straßenmusiker werden toleriert, brauchen aber eine amtliche Bewilligung. | Lechner, Sommer

Straßenmusikanten werden übrigens weiterhin amtlich toleriert. Sie sind von der Verordnung ausgeklammert, wenn sie (ähnlich wie die „Augustin“-Zeitungsverkäufer) beim Magistrat eine entsprechende Bewilligung einholen.

Diese Ausnahmeregelung ist auch aus der Sicht der „strengen“ FPÖ sinnvoll. Stadtrat Werner Friedl: „Die Musiker gehören schon zum Straßenbild. An ihnen würde ich mich nicht stoßen.“