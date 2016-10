Achtung! Nahe der Volksschule Stein in der Maria-Grengg-Gasse wurde in der Vorwoche eine sechsjährige Schülerin von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen. Er bot ihr Süßigkeiten an, wenn sie zu ihm ins Auto steige. „Ich habe keine Zeit, ich muss in die Schule“, wehrte das Mädchen auch einen Griff auf den Arm ab.

In der Schule erzählte die Schülerin der Lehrerin vom Vorfall. Tatsächlich konnte vom Fenster aus ein Mann gesichtet werden. Er wird als schlank, mit kurzem, dunklen Haar und hellem Hauttyp beschrieben.

Mann hat Gehbehinderung

Das Alter wird auf 35-45 Jahre, die Größe auf 175-185 Zentimeter geschätzt. Bekleidet war der mutmaßliche Übeltäter mit einer dunkelbraunen Lederjacke, hellgrauem Sweater und blauen Jeans. Auffallend war eine Gehbehinderung. Zum Auto gibt es keine Angaben.

Das Mädchen hat jedenfalls richtig reagiert. Möglicherweise auch deshalb, weil nach einem ähnlichen Vorfall im Bezirk Horn das Thema „Ansprechen durch Unbekannte und Einsteigen ins Auto“ mit den Kindern ausführlich erörtert wurde.

Polizei erbittet Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise unter 059/ 133-3440 beziehungsweise um rasche Meldung bei verdächtigen Situationen.