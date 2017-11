Seit 1985 ist der Kremser Advent in der Dominikanerkirche Fixbestandteil der Vorweihnachtszeit in Krems. Und auch heuer wieder veranstaltet der Kiwanis Club Krems-Wachau den Adventmarkt in diesem einzigartigen Ambiente. Von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, bieten rund 60 Aussteller kreative Handwerkskunst und Selbstgemachtes aus der Region, weiters gibt es eine Kinderbackstube, einen Schauschnitzer sowie ein Adventcafé und eine Weinbar.

Wünsche nach Verlängerung: „Ist in erster Linie eine Kostenfrage“

Wie im Vorjahr soll auch heuer wieder der Innenhof bespielt werden, wo ein Glühweinstand mit Waffeln auf die Besucher wartet. Außerdem findet zum zweiten Mal eine Magnumflaschen-Verlosung statt, dieses Mal aber bereits am Freitag (siehe Programm ganz unten).

Neben diesem Angebot ist vor allem die Tatsache, dass der Erlös des Kremser Advents einem karitativen Zweck zugutekommt, hervorzuheben. „Jeder Gast unterstützt mit seinem Besuch unsere karitativen Anliegen, sodass wir auch in Zukunft humanitäre und soziale Projekte finanziell übernehmen können“, so Kiwanis-Präsident Markus Grafeneder.

In erster Linie wird damit Familien und Kindern in Not sowie Hilfsbedürftigen in Notsituationen geholfen. Aber auch Maßnahmen zur Integration, etwa Deutschkurse, können damit ebenso mitfinanziert werden wie internationale Kiwanis-Projekte (beispielsweise Impfaktionen in Entwicklungsländern).

Den immer lauter werdenden Wunsch nach einem großen, dauerhaft geöffneten Kremser Weihnachtsmarkt in der Adventzeit hat auch Grafeneder schon gehört. Der „Kremser Advent“ könne aber nicht einfach verlängert werden. „Es ist in erster Linie eine Kostenfrage, schließlich muss die Kirche gemietet werden und alle helfen ehrenamtlich“, so Grafeneder, der aber die Initiative von Othmar Seidl im Brauhof begrüßt. Zusätzlich hätten auch die Aussteller einen engen Zeitplan in der Weihnachtszeit.

Dass der „Kremser Advent“ Teil eines großen Projekts wird, kann sich Grafeneder aber gut vorstellen: „Wir haben selbst einige Ideen, aber wichtig ist es, etwas zusammen zu organisieren. Die Stadtbelebung muss das Ziel sein.“