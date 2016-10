Für reichlich Diskussionsstoff sorgten bei der Gemeinderatssitzung Reparaturarbeiten am Regenwasserkanal bei der Wildbachverbauung. Im Mittelpunkt der Debatten stand einmal mehr KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer.

Hintergrund: 2004 wurde der bestehende Kanal im Bereich der Schießstattgasse erneuert, die Leitung wurde in einen bestehenden Graben gelegt. 2012 wurde auf Auftrag der Firma Brantner eine vom Magistrat genehmigte Geländemodellierung mit der Aufschüttung des Grabens durchgeführt. Als Auflage musste zugesichert werden, die Kanalanlage nicht zu beschädigen und die beiden Schächte jederzeit zugänglich zu halten.

Im selben Jahr wurde von der Firma Brantner ein Projekt zur Errichtung eines Einfamilienhauses eingereicht, die Überbauung des Wildbachkanals wurde dann auch entsprechend bewilligt und durchgeführt. Nach einem Starkregen wurden allerdings Setzungen im Terrassenbereich des Hauses samt Wasseraustritt am Böschungsfuß festgestellt. Als man der Ursache auf den Grund gehen wollte, zeigte sich, dass ein Schacht überschüttet war, nach Freilegung wurden Schäden an der Gewölbewand des Kanals entdeckt.

Stadt springt mit 450.000 Euro vorerst ein

Bis die Schuldfrage und damit die Frage, wessen Haftpflichtversicherung gefragt sein wird, geklärt ist, springt die Stadt als Betreiber des Kanals zur Behebung der Schäden (der Kanal soll erneuert werden) ein und streckt die Kosten von 450.000 Euro vor – dies wurde einstimmig beschlossen.

Auch Mahrer stimmte demnach dem Vorhaben zu, verglich dieses Ereignis aber mit einem aus dem Jahr 1991. „Damals gab es einen ähnlichen Vorfall am Rosenhügel, dort war ein Haus durch einen Wasserrohrbruch bei einem Nachbargebäude vom Einsturz bedroht. Damals hat die Stadt aber nicht so vornehm reagiert, sondern erst, nachdem die Besitzer einen Anwalt eingeschaltet haben.“ Für Mahrer stellt sich die Frage, ob die Stadt daraus gelernt habe oder man „vor Angst vor der Bedeutung und Finanzkraft der Firma Brantner um Schadensbegrenzung bemüht“ sei. „Für mich ist das Budget 2017 dadurch endgültig Makulatur“, so Mahrer.

FP-Gemeinderat Walter Rosenkranz bezeichnet diese Aussagen als „zur Schau getragenen Neidkomplex“ und stellt fest: „Nach der ,Ära Franz Kral‘ ist der geballte Klassenkampf in den Gemeinderat eingezogen. Aber nach der nächsten Wahl werden wir nicht mehr dieses Vergnügen haben, denn so geht Politik heute nicht mehr.“

Handlungsbedarf ist gegeben

Auch SP-Stadtrat Wolfgang Chaloupek schließt sich den Worten des Freiheitlichen an: „Es ist bei dem Kanal Handlungsbedarf gegeben. Ich finde es überdrüssig, wie man die ideologische Betonmischmaschine ankurbelt und die Neidkomplexe mobilisiert, in der Hoffnung, daraus politisches Kleingeld zu schlagen.“

Auch Bürgermeister Reinhard Resch zeigt sich verärgert: „Gemeinderat Mahrer, du verdächtigst und unterstellst uns im Gemeinderat Klientelpolitik und dass das Budget Makulatur ist. Es gibt Rücklagen, auch dank der Gebühren, die wir verwenden können, um diese Bereiche abzudecken.“

„Jetzt haben wir wieder eine Lehrstunde im ,Kommunisten-Fressen‘ bekommen. Ich habe nur auf die Ungleichbehandlung zwischen 1991 und heute hingewiesen, weil die heutige Vorgangsweise die richtige ist“, betont Mahrer.