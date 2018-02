Qualmen in Lokalen – ja oder nein? Keine Frage beschäftigt die Österreicher derzeit mehr.

Geht es nach der türkis-blauen Regierung, soll das eigentlich ab 1. Mai geltende totale Rauchverbot in der Gastronomie noch vor seiner Einführung fallen.

„Ehrlich wäre es nur, wenn Zigaretten auf eine Stufe mit anderen Drogen gesetzt und gänzlich verboten werden.“ Gastronom Helmut Preiser

Verhindern möchten das die Ärztekammer und die Krebshilfe, die mit ihrem Aufruf zum Volksbegehren „Don‘t smoke“ in kürzester Zeit unglaubliche Menschenmengen mobilisieren konnten.

Stand Montag unterschrieben bereits 376.000 Wahlberechtigte für die Einführung des totalen Rauchverbots. Und das, obwohl sich das Volksbegehren erst in der Phase der Unterstützungserklärungen befindet. Nur 8.401 Unterschriften wären für die formale Einleitung eines Volksbegehrens eigentlich nötig gewesen. Der Mehrwert an Unterschriften verfällt nach dieser Periode freilich nicht, sie gelten auch für das tatsächliche Volksbegehren.

Von den bislang rund 65.000 Unterschriften in Niederösterreich stammen fünf Prozent aus den Bezirken Krems-Stadt und Krems-Land. In genauen Zahlen bedeutet das 997 Unterschriften in der Stadt und 2.379 Unterschriften am Land (Stand: 22. Februar). Gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten ist die Unterstützung des Volksbegehrens in den Land-Gemeinden derzeit etwas geringer als in Krems selbst. Insgesamt haben bis jetzt rund fünf Prozent der über 16-Jährigen für „Don‘t smoke“ unterschrieben.

War in der Gastronomie noch vor wenigen Monaten großer Gegenwind gegen das totale Rauchverbot zu spüren (die NÖN berichtete), hat sich die Stimmung mittlerweile auch in den klassischen Wirtshäusern etwas entspannt, so auch bei Gastro-Bezirksvertrauensmann Andreas Macher in der Schwarzen Kuchl: „Auch wenn es durch ein generelles Rauchverbot Einbußen bei manchen Gästen geben wird, glaube ich, dass sich die Sache früher oder später einpendelt.“

„Härter treffen würde das Rauchverbot kleine Stehlokale“

In der Schwarzen Kuchl herrscht bis 14 Uhr Rauchverbot, danach darf im Stüberl gequalmt werden. „Härter treffen würde das Rauchverbot kleine Stehlokale, davon müsste sicher der Großteil schließen“, glaubt Macher.

Einen radikalen Vorschlag in der aktuellen Debatte hat Helmut Preiser, Wirtshaus- und Diskobetreiber in Großreinprechts: „Was die Ärzteschaft und die Politik fordern, ist scheinheilig. Ehrlich wäre es nur, wenn Zigaretten auf eine Stufe mit anderen Drogen gesetzt und gänzlich verboten werden.“ Preiser rechnet bei einem totalen Rauchverbot in der Gastronomie mit einem Rückzug der Raucher in die Vereinshäuser.

Schon jetzt rauchfrei sind das Kremser Hofbräu und der Heurige Wildpert in Engabrunn. Beide Betriebe hätten gegen ein totales Rauchverbot naturgemäß keine Einwände: „Wir haben vor vier Jahren unseren Heurigen komplett rauchfrei gemacht. Seitdem kommen viel mehr Familien mit Kindern“, freut sich Junior-Chef Andreas Wildpert.

Auch Hofbräu-Chef Othmar Seidl ist mit dem Ist-Zustand in seinem Betrieb zufrieden. „Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, und die Meinung der Gäste ist auch sehr positiv. Raucher haben zudem bei uns eine beheizte Außenterrasse.“ Behauptungen anderer Gastronomen, sie müssten im Falle eines Rauchverbots zusperren, versteht Seidl nicht.