Irmie Vesselsky. Die im niederösterreichischen Schiltern geborene Singer/Songwriterin und Schauspielerin Irmie Vesselsky schreibt und komponiert seit frühen Jugendjahren. Bereits ihr Debutalbum „Parentheses of Antitheses – Pandora or The Unbending Dualism In Me“ (2009, cracked anegg records) brachte ihr hymnische Kritiken in der heimischen Musikszene ein.

2013 legte Irmie Vesselsky mit ihrem Folgealbum „The Key - The Wisdom of Dorothy Gale or: How To Tame Your Inner Demons“ noch ein Schäufchen nach. Ihr Hauptinstrument ist das Klavier, das die unverwechselbare Stimme Irmie Vesselsky’s trägt und immer wieder kongenial durch elektronische Spielereien ergänzt wird. Zusammenarbeiten u.a. mit Martin Ptak, David Hebenstreit aka Sir Tralala, PDF aka Phil da Funk („Taking Stock“ EP, 2010 duzzdownsan) und diverse Filmmusik-Projekte. http://www.irmievesselsky.com

Wolfgang Kühn, geboren 1965 in Baden, lebt in Zöbing / Langenlois. 1992 DUM – Das Ultimative Magazin mitbegründet, ebenso wie 1999 das Int. Kulturenfestival „Literatur & Wein“. Seit 2002 erfolgreich unterwegs mit dem Projekt „Zur Wachauerin“ und den CDs „Kalmuk“ (2003), „Live @ Glatt & Verkehrt“ (gemeinsam mit „Die Strottern“, 2006), „in meina wöd“ (2010) und „ka gmahde wiesn“ (2016). www.zurwachauerin.at 2006 erschien in der Edition VAbENE der Mundart-Lyrikband „Des Wetta wiad betta“.

Im Steinverlag erschien 2010 der Band „in meina wöd“, 2011 das Hörbuch „aus meina wöd“ und 2014 der Band „wos si a viech so denkt“. Jüngste Publikation: „fostviecha“ (gemeinsam mit Andreas Nastl), Stoahoat Verlag 2015. Diverse Crossover-Projekte, u. a. mit dem Upper Austrian Jazz Orchester und der Hiphopperin mieze medusa. Herausgeber der Anthologien „Mein Waldviertel“ (2014), „Mein Mostviertel“ (2015) und „Mein Weinviertel“ (2016), alle drei Literaturedition NÖ.