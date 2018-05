Ulf Elser (Foto oben), Obmann der Kremser Kaufmannschaft, zum Projekt Citymanager: „Ich bin 2017 angetreten mit dem Ziel, dass wir ein professionelles Stadtmarketing bekommen. Das kann nur ein Profi, und unserem Verein fehlen die Mittel. Der Grundsatzbeschluss ist ein guter Anfang. St. Pölten ist ein Vorbild für die Richtung, in die ich gehen will, aber dort gibt es alleine heuer ein Budget von zwei Millionen Euro. Was die Kremser Innenstadt betrifft, ist die Gemeinde in der Pflicht: Was man dort investiert, bekommt man zurück. Nachdem jetzt alle auf ein Ziel hinarbeiten, bin ich optimistisch. Aber der Weg ist weit und steinig, und der Teufel steckt im Detail.“