Gleich zwei Fälle wurden in der Vorwoche der Polizei gemeldet, bei denen „Fensterbohrer“ ihr Unwesen getrieben haben. Bei dieser Einbruchsmethode wird von Unbekannten eine Tür oder ein Fenster aufgebohrt und durch dieses Loch die Schnalle betätigt. Erfolgreich waren die Einbrecher damit allerdings nicht, es blieb jeweils beim Versuch.

Polizei verweist auf Wichtigkeit von Garten-Beleuchtung

Die erste Anzeige kam aus der Le Febre-Straße in Gneixendorf. Dort haben die Täter in der Nacht auf Dienstag ein Loch unterhalb der Schnalle der Terrassentür gebohrt, sind danach aber geflohen. So gab es keine Beute, die Türe ist aber kaputt.

Ebenso blieb es beim Versuch in der nahe gelegenen Limbergstraße, wo am Freitag ein ähnlicher gemeldet wurde. Auch dort gab es „nur“ Sachschaden bei der Tür, zusätzlich wurde ein Maschendrahtzaun durchschnitten – die Täter dürften über ein Nachbargrundstück gekommen sein.

Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit von einer Garten-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern: „Die Täter fühlen sich dadurch gestört und das Objekt verliert deutlich an ,Attraktivität‘.“