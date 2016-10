Große Ehre für die Stadtgemeinde Gföhl: Sie wurde zur „Vereinsfreundlichsten Gemeinde im Bezirk Krems“ des Jahres 2016 bestimmt.

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger sieht als Vereinsreferentin darin nicht nur eine große Auszeichnung für die Stadt, sondern vor allem auch für die insgesamt 75 Vereine und Organisationen, die es in der Gemeinde gibt: „Der Alltag würde nicht so gut funktionieren, wenn wir nicht so viele Freiwillige hätten, sie leisten viele unbezahlbare und unverzichtbare Tätigkeiten und tragen zur Erhaltung des Brauchtums bei.“

Die Vereine und Organisationen werden auf der Homepage der Gemeinde präsentiert und Aktivitäten in der Gemeindezeitung veröffentlicht, die Gemeinde dankt alljährlich auch bei einem Vereinsempfang und zeichnet verdienstvolle Vereinsvertreter aus.

Die offizielle Preisverleihung findet am 5. Dezember im NÖ Landhaus in St. Pölten statt.