„Licht und Schatten“ sieht Kirschenhofer in der AMS-Bilanz. | B.V. Lachner, www. photosandmore.at

„Licht und Schatten“ – treffender könnte der Kremser AMS-Chef Erwin Kirschenhofer beim Blick auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten für die Region nicht bilanzieren. Denn es gab zwei Rekorde: Einerseits waren beim AMS Ende Jänner 3.776 Arbeitslose vorgemerkt, weitere 409 Personen befanden sich in Schulungen. Die Gesamtzahl von 4.185 bedeutet für die Region einen neuen Höchststand an Personen ohne Arbeitsplatz.

Gleichzeitig gab es aber mit 31.033 Personen noch nie so viele unselbstständig Beschäftigte in einem Dezember-Monat (es gibt dazu noch keine Jänner-Daten) wie in dem vergangenen. „Die Beschäftigung nimmt zwar nach wie vor zu, sie kann aber den Anstieg des Arbeitskräftepotenzials nicht vollständig aufnehmen“, betont Kirschenhofer.

Gleichzeitig verweist der AMS-Chef auf die derzeit vorhandene „Dynamik“ am Arbeitsmarkt: Im Jänner sind in der Region 895 Personen neu arbeitslos geworden, 739 haben die Arbeitslosigkeit hingegen beendet (344 davon haben zu arbeiten begonnen).

Kalter Jänner nicht schuld am Anstieg

Den Anstieg auf den kalten Jänner und dessen Auswirkungen etwa auf die Baubranche zu schieben, lässt Kirschenhofer in der Region aber nicht gelten. „Für das gesamte Bundesland mag der Winter eine Rolle spielen, in Krems sind aber viele Branchen von der Arbeitslosigkeit betroffen.“ Neben dem Bauwesen gibt es in Krems auch Anstiege in der Produktion, der Gastronomie und dem Dienstleistungsbereich – in Letzterem entstehen aber auch viele zusätzliche Arbeitsplätze.

Nach wie vor entfällt ein Großteil der ansteigenden Arbeitslosigkeit auf Personen mit keiner oder geringer Qualifizierung. „Für diese Personen bleibt die Arbeitsmarktlage besonders schwierig“, so Kirschenhofer.

Um 4,4 Prozent gestiegen ist auch die Zahl Arbeitsloser über 50 Jahren. Erneut gesunken – um 1,8 Prozent – ist Ende Jänner die Zahl arbeitsloser Jugendlicher. Positiv ist auch die Entwicklung am Stellenmarkt: Sowohl der Bestand (+55,9 Prozent) als auch die Zugänge (+47,7 Prozent) liegen deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres. Vom Kremser AMS-Team konnten im Jänner 452 neue offene Stellen geworben werden, ein Plus von 146.