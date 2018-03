Einem Alkoholisierten zu begegnen ist in einer Weingegend nicht ungewöhnlich. So dachte sich auch ein Tankkunde in Krems nichts Böses, als ihm ein sichtlich Betrunkener am 5. Februar vergangenen Jahres entgegentorkelte.

"Retter in der Not": Kassiererin sei eine Betrügerin

Erst sei es noch belustigend gewesen, schildert das Opfer, als der Angeheiterte seine Geldbörse aufklappte, sich damit als Spezialagent legitimierte und dann noch behauptete, dass die Kassiererin der Tankstelle eine Betrügerin sei. Er sei ein Retter in der Not.

Das Lachen verging dem Bedrängten schnell, als der Betrunkene, ein 20-jähriger Kremser, rabiat wurde: „Als ich mich von seiner beteuerten Hilfe vor der ,Betrügerin‘ nicht zwangsbeglücken ließ, rastete er aus und wurde aggressiv. Er trat mit Füßen gegen die Fahrzeugfront. Als ich einschreiten wollte, packte er mich am Arm, verdrehte ihn und drückte mich gegen das Auto. Ich konnte mich aus der Umklammerung befreien, und wir kamen beide zu Sturz. Ich rappelte mich auf und wollte gerade die wirkliche Polizei anrufen. Als er das sah, packte er mich wieder, drückte mich gegen den Wagen und knallte meinen Kopf gegen das Autodach“, schildert das Opfer vor Gericht. Er habe die Attacke mit zahlreichen Hämatomen und gehörigen Kopfschmerzen noch glimpflich überstanden, seufzt der Zeuge.

Der heute 21-jährige Kremser kann sich an seine gewalttätige Rausch-Eskapade als Spezialagent nicht mehr erinnern. Als er die belastende Opferaussage hört, stammelt er sichtlich verlegen: „Ähm, ja, ähm. Es kann schon so gewesen sein. Ich weiß nicht mehr.“

Der bislang unbescholtene Kremser kommt mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe noch einmal glimpflich davon. Weiters muss er dem Opfer 1.400 Euro an Schadenersatz zahlen. Nicht rechtskräftig.