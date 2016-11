Eine Vielzahl an Straftaten – abgefackelte oder in der Donau versenkte Mopeds, Räderdiebstähle und Einbrüche in Keller, Lokale oder Firmenareale im Raum Korneuburg – gehen unter anderem auf das Konto eines Lehrlings (18) aus Furth.

Mutprobe am Friedhof wie in TV-Serie

Das gibt der 18-Jährige vor Gericht auch unumwunden zu. Damit habe er sich mit anderen Burschen (abgesondert verfolgt) die Langeweile im Landesjugendheim in Korneuburg vertrieben, sagt er leise. Er gesteht auch ein, dass er nach der TV-Serie „Supernatural“ mit zwei Spezis den besonderen Kick gesucht und als Mutprobe am Korneuburger Friedhof zwei Särge aus einer Gruft geholt habe.

„Einer hat in den Sarg hineingegriffen und Knochen herausgeholt. Als er dann auch noch den Schädel erwischte, wurde mir schlecht und ich musste mich übergeben“, erinnert sich der Lehrling sichtlich mit Grausen.

Richter kritisierte: „Grausig und pietätlos“

„Grausig und pietätlos, vor allem für die Angehörigen der Verstorbenen“, kommentiert Richter Rainer Klebermaß harsch. Der 18-Jährige nickt und beteuert: „Ich habe es am nächsten Tag auch voll bereut.“

Weniger Einsicht zeigt der Lehrling zum Vergewaltigungsvorwurf an seiner Freundin: „Sie war für mich die große Liebe. Wir haben Pornos nachgespielt und ziemlich harten, aber einvernehmlichen Sex gehabt“, beteuert er. Der Lehrling räumt Handgreiflichkeiten gegenüber seiner Ex-Freundin ein, erklärt aber: „Sie hat mich provoziert und auch hergeschlagen.“

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wird der Lehrling von dem Schöffensenat wegen Vergewaltigung, Grabschändung sowie wegen der Eigentumsdelikte rechtskräftig zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.