Am Sonntagmorgen verkündete ein Mann das Liebes-Aus mit seiner 33-jährigen Freundin. Kurz vor Mitternacht kam es noch einmal zu einem unerfreulichen Wiedersehen.

Frau versuchte, Polizisten zu beißen

In der Zwischenzeit hatte die Verlassene übermäßig viel Alkohol konsumiert und kehrte danach lautstark in die Untere Landstraße zurück. Der „Ex“ ahnte Schlimmes und alarmierte die Polizei.

Die Beamten bekamen die ganze Wut der Frau zu spüren: Sie wurden von ihr attackiert und bedroht, im Fahrzeug versuchte sie, einen Polizisten zu beißen und den Fahrer beim Lenken zu behindern.

In der Polizeiinspektion warf die Tobende trotz Handschellen mit einem Sessel um sich und zertrümmerte dann in der Zelle alles, was nicht niet- und nagelfest war.