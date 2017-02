„Die Ausstellung war sehr gut besucht“, freut sich Galeristin Michaela Hofmann-Göttlicher über den Erfolg einer Benefiz-Veranstaltung, die am Wochenende in der Galerie Göttlicher stattfand.

Gezeigt wurden Skulpturen von Mehyar Sawas aus Syrien. „Ich wollte Bildhauer werden, seit ich ein Kind war und mit meinem Vater Bildhauer-Symposien besuchte“, berichtet der Künstler. 2012 erwarb er einen akademischen Grad des Technischen Institutes für Angewandte Kunst in Damaskus.

Eigentlich wollte er seine Heimat nie verlassen, doch seine Pläne wurden durch den Krieg zerstört, vor dem er zuerst in der Türkei und 2015 in Österreich Zuflucht suchte. Derzeit absolviert er in Wien ein freiwilliges Integrationsjahr.

Die Ausstellung in der Galerie Göttlicher kam auf Initiative von Marie Köck-Thoby, Maria Steingassner sowie Hannelore und Altbürgermeister Erich Grabner zustande.

Die eingenommenen Spenden werden dem jungen Künstler zur Verfügung gestellt.