Seit dem Jahr 1928 wird an Personen, die sich um die Stadt verdient gemacht haben, die Ehrenbürgerwürde verliehen. Bislang waren dies 35 Personen, erster Ehrenbürger war übrigens Landeshauptmann-Vize Josef Reiter.

Altbürgermeister Kurt Renner, Alt-Vize Erich Kroneder, Alt-Finanzstadtrat Willi Winkler, Ernest Ettenauer und auch Alt-Landeshauptmann-Vize Ernst Höger, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und Landtagspräsident Hans Penz gehören dieser erlauchten Runde an.

Nun gibt es laut Gemeinderatsbeschluss zwei neue Ehrenbürger, darunter erstmals eine Frau: Tuula und Gerhard Nidetzky (letzterer wurde vor zehn Jahren schon mit dem Stadtwappen in Gold ausgezeichnet), seit etwa 20 Jahren in Langenlois wohnhaft, besitzen „ein großes Herz für Langenlois“, seien die „wichtigsten Kulturmäzene“, sie hätten „durch den Bau von Loisium-Weinerlebniswelt und -Hotel die Stadt weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht“ und brächten so ganz neue Besucherschichten ins Kamptal, so Bürgermeister Hubert Meisl in seiner Laudatio.

Der Festakt im Rahmen der Gemeinderatssitzung Mitte Dezember wurde von Harald Haslinger (Klarinette) und Taner Türker (Cello) musikalisch umrahmt.

Weiters wurden ausgeschiedene Gemeindemandatare geehrt: Oliver Ulrich (sieben Jahre SPÖ-Gemeinderat) mit dem Ehrenzeichen der Stadtgemeinde und Franz Parth – er war 15 Jahre lang ÖVP-Stadtrat, davon neun Jahre Ortsvorsteher von Gobelsburg-Zeiselberg – mit dem Stadtwappen in Gold.