Am Mittwoch der vergangenen Woche stand das Wiener Rathaus ganz im Zeichen der „Women of the year 2017“-Gala, die zum vierten Mal stattfand. 14 Frauen (darunter etwa Hollywood-Star Elizabeth Hurley oder die deutsche Ex-Skiläuferin Maria Höfl-Riesch) wurden für ihre Leistungen, mit denen sie die „Welt ein Stückchen besser gemacht haben“ und „ungeheuer motivierende Vorbilder“ sind (laut Gastgeberin Uschi Pöttler-Fellner), in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Mitten darunter – ganz bescheiden und mit Tränen in den Augen – die Hadersdorferin Stephanie Winkler: Sie durfte den Preis „Woman of the Year“ dafür entgegennehmen, dass sie ihren beiden schwer kranken Söhnen Christopher und Alexander seit ihrer Geburt nicht nur tapfer zur Seite steht, sondern den beiden Jungs auch ein möglichst normales Leben ermöglichen will.

Rollstuhl ist ständiger Begleiter

Christopher und Alexander leiden an einer Muskeldystrophie. Das heißt, dass die Muskelmasse und damit auch die Muskelkraft stetig abnehmen. Das bedeutet im Verlauf der Krankheit den Verlust der Gehfähigkeit und somit eine eingeschränkte bis (später) keine Mobilität.

Trotz der schweren Krankheit der beiden Söhne Christopher und Alexander versuchen Bernd und Stephanie Winkler ein möglichst normales Leben zu führen. Dieses – schon etwas ältere – Foto eines Urlaubs am Meer beweist das und zeigt auch die unbändige Lebensfreude der beiden jungen Männer.

| privat

Christopher, der ältere der beiden Brüder, war zunächst nur auf einen manuellen Rollstuhl angewiesen, der Verlauf der Erkrankung machte allerdings den Gebrauch eines elektrischen Rollstuhls notwendig. Er musste auch eine schmerzhafte Operation über sich ergehen lassen. Er besucht die Schule, der Rollstuhl ist seit Schulbeginn unbedingt notwendig und somit sein ständiger Begleiter geworden. Seit seinem 10. Geburtstag ist es ihm nicht mehr möglich, auch nur ein paar Schritte zu gehen.

Bei Alexander, dem jüngeren Sohn, ist die Krankheit schon so weit fortgeschritten, dass auch er jetzt bald auf den Rollstuhl angewiesen sein wird. Die Eltern – beide sind berufstätig, die Mutter als Ordinationshilfe bei der Hadersdorfer Gemeindeärztin – kümmern sich bewundernswert um die beiden Buben und versuchen ständig, ihnen ein möglichst kindgerechtes Leben zu ermöglichen.

„Für solche Frauen gibt es diese Gala“

Das hat auch die Aktion „Hilfe im eigenen Land“ auf den Plan gerufen: Präsidentin Elisabeth „Sissy“ Pröll und Bundesleiterin Elfriede Straßhofer sind schon vor einiger Zeit auf die Familie aufmerksam geworden und haben bei verschiedenen Anschaffungen (Rollstühle, ein behindertengerechtes Auto) mitgeholfen.

Als es dann um die „Women of the Year“-Verleihung ging, waren sich Pröll und Straßhofer einig: Stephanie Winkler sollte diesen Preis erhalten. Sissy Pröll: „Es ist bewundernswert, wie Steffi Winkler alle diese Belastungen meistert.“ Dieser Meinung ist auch Uschi Pöttler-Fellner: „Frauen wie Stephanie Winkler, die sonst nie im Rampenlicht stehen, vor den Vorhang zu holen, das ist der Grundgedanke der Gala.“

Stephanie Winkler, die bei der Verleihung Standing Ovations erntete, gibt sich bescheiden: „Eigentlich gebührt dieser Preis meinen Söhnen, denn sie haben diese Krankheit.“ Ihr Mann Bernd Winkler weiß: „Gott sei Dank haben unsere Jungs so eine tolle Mutter!“