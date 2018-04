Spätestens seit vergangener Woche ist klar: Krems ist als Tor zur Wachau nicht nur eine absolute Weinmetropole, sondern auch eine Bierhochburg. Bestätigt hat das nun der Bier Guide 2018 von Autor und „Bierpapst“ Conrad Seidl, der dem Bezirk Krems mit seinem neuesten Werk einen wahren Award-Regen beschert hat.

So wurden die Kremser Gastronomiebetriebe Hofbräu am Steinertor und Schmid‘s als Lokal mit dem besten Biergarten des Jahres beziehungsweise als bestes Bierlokal des Landes Niederösterreich ausgezeichnet.

Alle ausgezeichneten Betriebe eröffneten erst vor zwei Jahren

Gleich doppelt abgestaubt hat ein Betrieb außerhalb der Wachau-Metropole. Brauschneider in Schiltern ist die Mikrobrauerei des Jahres 2018 und liefert zudem mit seinem India Pale Ale die Bier-Innovation des Jahres. Bemerkenswert: Alle drei ausgezeichneten Betriebe haben erst vor rund zwei Jahren eröffnet.

Doppelte Auszeichnung vom „Bierpapst“: Brauschneider in Schiltern (im Bild die Chefs Felix und Michael Schneider) darf sich über den Titel „Mikrobrauerei des Jahres 2018“ freuen. Zudem wurde das India Pale Ale von Conrad Seidl (Mitte) zur Bier-Innovation des Jahres ernannt. Foto: AG/APA-Fotoservice/Greindl | AG/APA-Fotoservice/Greindl

Für Othmar Seidl, Chef des Hofbräus am Steinertor, spielt die Auszeichnung eine wichtige Rolle für die Kremser Innenstadt: „Man hört sonst so viel Negatives, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt. Da ist so ein Titel natürlich wie Balsam auf der Seele. Unser Biergarten wird super angenommen, mein Team und ich freuen uns schon auf die Sommersaison.“

Den Titel niederösterreichisches Bierlokal des Jahres möchte Harald Schindlegger, Chef im Bier- und Burgerlokal Schmid‘s, seiner Küchen- und Servicemannschaft widmen.

Schmid’s-Chef Harry Schindlegger (Zweiter von rechts) widmet die Auszeichnung als Bierlokal des Jahres seinem Team um Nikolaus Lackner, Florian Simonis, Daniela Winter und Michael Gföhler. Foto: Johann Lechner | Johann Lechner

„Ohne meine Leute wäre das nicht möglich. Ich bin sehr stolz auf sie, denn ich weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt. Die Auszeichnung zeigt aber eindeutig, dass wir diesen Weg weitergehen sollen“, so Schindlegger.

„Einen ganz besonderen Stellenwert“ nehmen die Prämierungen für die Titelhamster aus Schiltern ein. „Der österreichische Bier Guide ist eines der umfassendsten Werke zum Thema Bier und Craft Beer. Conrad Seidl ist ein großer Experte auf diesem Gebiet. Wenn man dann solch ein Feedback von ihm bekommt, ist das natürlich großartig“, sagt Brauschneider-Gründer und Eigentümer Michael Schneider.