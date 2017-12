Da wird wieder einmal darüber diskutiert, ob die Badearena saniert oder komplett neu gebaut wird, und schon wird sie wieder zum politischen Spielball. Denn die Kremser VP möchte den Vorwurf, eine Neugestaltung – in welcher Form auch immer – sei an einem Veto der Volkspartei gescheitert, nicht auf sich sitzen lassen.

Wie berichtet, hat SP-Stadtrat Albert Kisling erzählt, dass nun die Chancen für Investitionen besser seien, weil die Sozialdemokraten nicht mehr auf die Zustimmung der Volkspartei angewiesen seien – schließlich gibt es in der neuen Gemeinderatsperiode kein Arbeitsübereinkommen der beiden Großparteien mehr.

„Das Einzige, was seitdem passiert ist, ist eine Studie um knapp 100.000 Euro aus dem Jahr 2013.“

VP-Stadtvize Erwin Krammer

„Damit möchten sie doch nur ihre eigene Unfähigkeit kaschieren“, ärgert sich VP-Vizebürgermeister Erwin Krammer. Denn er widerspricht der Aussage, dass Maßnahmen an einem Veto der VP gescheitert seien. „Resch hat 2012 einen Neubau der Badearena versprochen. Das Einzige, was seitdem passiert ist, ist eine Studie um knapp 100.000 Euro aus dem Jahr 2013“, so Krammer.

Einem Grundsatzbeschluss Anfang 2014 habe die VP zunächst nicht zugestimmt, um noch weitere Details, vor allem zur Finanzierung, zu klären. „Doch dann ist die Sache eingeschlafen“, so Krammer, der auch die Studie kritisiert: „Sie war sehr allgemein gehalten und hat auch eine Schließung behandelt, die gar nicht zur Diskussion stand.“

Dass Kisling einen Neubau bevorzugt, ärgert Krammer ebenfalls: „Warum gibt es im Februar eine Zukunftsklausur, bei der auch die Zukunft der Badearena diskutiert werden soll, wenn der Weg schon eingeschlagen ist?“ Wie berichtet, hat Kisling in der jüngsten NÖN-Ausgabe erklärt, die Tendenz gehe eindeutig in Richtung Neubau, der nicht viel teurer als eine Sanierung sein soll.