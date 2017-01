Es ist eine Art „Notmaßnahme“: Im oberen Alauntal ist eine steile Böschung bei Niederschlägen derart „rutschgefährdet“, dass mittlerweile auch die Tragfähigkeit der Fahrbahn in Frage gestellt wird. Also gilt es dringend, den Abhang zu sanieren. Für die Sicherung der maroden Böschung veranschlagt die Stadtgemeinde geschätzte Kosten in der Größenordnung von 150.000 Euro. Interessanter Aspekt: Ursprüngliche Berechnungen waren von nur 75.000 Euro ausgegangen.

Stahlbetonmauer ist doppelt so teuer

Denn die zunächst geplante Errichtung einer Natursteinmauer wäre relativ kostengünstig gewesen. Allerdings hätte die Gemeinde bei dieser Variante auch Grundstücke von Anrainern in Anspruch nehmen müssen. Und einer der maßgeblich betroffenen Eigentümer wies das Kaufangebot entschieden zurück. Er verweigerte trotz intensiver Gespräche seine Zustimmung zur Abtretung einer Teilfläche.

Eine Enteignung ist rechtlich nicht möglich. „Wenn es eine andere technische Möglichkeit gibt, muss man sich für diese entscheiden“, erklärt dazu Magistratsdirektor Karl Hallbauer. Nun baut die Stadt Krems eine rund 40 Meter lange Stahlbetonmauer – und die ist eben doppelt so teuer.