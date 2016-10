Die Befragung ist abgeschlossen, das Ergebnis eindeutig: Von 580 Personen stimmten 522 für ein Tempo-30-Limit auf der Steiner Donaulände, genau zehn Prozent sind für die Beibehaltung von 50 km/h als Höchstgeschwindigkeit.

Wie berichtet, haben Steiner Anrainer und Unternehmer gegen den zunehmenden Verkehr protestiert und eine Beruhigung gefordert. Bürgermeister Reinhard Resch hat in Absprache mit Maria Kermer von dieser Bürgerinitiative eine spezielle Unterschriftenliste erstellen lassen. Von September bis Mitte Oktober wurde gefragt, ob Tempo 30 oder Tempo 50 auf der Steiner Donaulände gewünscht ist. Gerichtet war die Befragung größtenteils an Steiner Bürger und Unternehmer sowie deren Mitarbeiter, aber auch Bewohner aus anderen Kremser Stadtteilen konnten ihre Meinung dazu kundtun.

„Tempo 30 wäre ein probates Mittel, die Steiner Donaulände für Durchfahrer unattraktiv zu machen.“

Maria Kermer

In der Vorwoche wurde die Unterschriftenliste nun dem Stadtchef überreicht. „Sie zeigt, dass die Leute eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h haben wollen. Es wäre ein probates Mittel, die Steiner Donaulände für Durchfahrer unattraktiv zu machen. Dadurch wird es vielleicht ruhiger“, erklärt Kermer der NÖN.

Denn in den zahlreichen Gesprächen mit den Teilnehmern der Befragung habe Kermer herausgefunden, dass viele der 580 Personen die Donaulände hauptsächlich zum Durchfahren nutzen. „Ziel ist, diesen Durchzugsverkehr zu reduzieren“, so Kermer.

Aktion vor der nächsten Gemeinderatssitzung

Was passiert nun mit den Unterschriften? „Wir nehmen diese 522 Unterzeichner sehr ernst. Deshalb wird der Vorschlag mit Tempo 30 in der Donaulände an die zuständige Behörde weitergeleitet, um ein Ermittlungsverfahren für die Umsetzung dieses Anliegens in Gang zu setzen“, betont Bürgermeister Resch. Ob die neue Geschwindigkeitsbeschränkung dann auch wirklich umgesetzt werden kann, werde sich erst zeigen.

Um ihren Standpunkt zu untermauern, haben Mitglieder der Bürgerinitiative eine Aktion im Vorfeld der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. Oktober, geplant. Mit Tempo-30-Schildern möchten sie auf die Problematik hinweisen. „Es soll sich dabei um keine Protestaktion handeln. Wir wollen nur alle Gemeinderäte wissen lassen, was wir verlangen und dass wir zu unserer Meinung stehen“, erklärt Kermer.