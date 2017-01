Alles voll! Wer am Nachmittag von Wien nach Krems fahren will, muss zeitweise auf einen Sitzplatz verzichten: Der 15-Uhr-Zug ist immer wieder „überlastet“. „Schade, dass man für Stehplätze keinen Preisnachlass bekommt. Da könnte ich viel Geld sparen“, ärgert sich ein schon mehrmals betroffener Bahnkunde mit zynischem Unterton.

Vier Doppelstockwagen reichen offenbar nicht aus

Tatsache ist: Der REX 2828 gilt mittlerweile als „Problemzug“. Für ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif sind die Beschwerden nichts Neues: „Dieser Regionalexpress verkehrt in einem sehr sensiblen Zeitsegment, da nachmittags bis 15:05 Uhr die Züge nach Krems und Sigmundsherberg stündlich fahren. Später verkehren die Züge dann halbstündlich.“

Wie auch immer: Die eingesetzten vier Doppelstockwagen reichen mit ihren 428 Sitzplätzen offenbar nicht immer aus, um dem Ansturm von Fahrgästen gerecht zu werden. Seif: „Es ist richtig, dass der REX 2828 sehr gut in Anspruch genommen wird und an die Sitzplatzauslastung herankommt, insbesondere an Freitagen oder etwa vor Weihnachten, wo unsere Kunden von ihren Fahrgewohnheiten gerne abweichen.“

Könnte man nicht einfach zusätzliche Waggons anhängen? Die ÖBB sagt nein: „Eine Wagenverstärkung dieses Zuges ist aktuell leider nicht möglich, da wir die Sitzplatzanforderungen auf die starken Pendlerzeitlagen ausgerichtet haben und eben um 15 Uhr keine Wagenreserven zur Verfügung stehen.“