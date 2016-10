Ein neues Landesgesetz räumt den Gemeinden die Möglichkeit ein, ein sektorales Bettlerverbot per Verordnung zu erlassen. Davon will die FPÖ schnellstmöglich Gebrauch machen, wie sie mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat zum Ausdruck brachte.

„Wir sollten uns jetzt schon darauf vorbereiten, damit es gleich mit 1. Jänner 2017 in Kraft treten kann. Zu klären ist beispielsweise, welche gemeindeeigenen Organe die Kontrolle durchführen, und wer sie bezahlt“, begründete Walter Rosenkranz die Dringlichkeit, der allerdings nur seine Fraktion, die UBK und Cornel Preban (ÖVP) zustimmten.

Bürgermeister Reinhard Resch verwies auf den für nächste Woche anberaumten „runden Tisch“ mit der Hoffnung, „eventuell eine gemeinsame Linie zu finden“. Derzeit gäbe es noch inhaltlichen Klärungsbedarf, außerdem laufe die Einspruchsfrist durch den Bund erst Anfang November aus.

An neuralgischen Plätzen Maßnahmen setzen

Ähnlich argumentiert auch die ÖVP, warum sie dem Antrag die Dringlichkeit nicht zuerkannt hat.

„Wir können das Gesetz erst dann in die Hand nehmen, wenn es in Kraft tritt. Die Umsetzung braucht keine lange Vorlaufzeit. Falls für die Überwachung zusätzliche Kosten anfallen, müssen wir ein Nachtragsbudget beschließen. In der Sache selbst ist es gut, dass die Gemeinde an neuralgischen Plätzen Maßnahmen gegen Bettelei setzen kann“, so Vizebürgermeister Wolfgang Derler gegenüber der NÖN.

Eindeutig fiel die Abstimmung in der NÖN-Community aus. Gleich 92 Prozent sind für das sektorale Bettelverbot, nur 8 Prozent dagegen.