Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – und damit verbunden die wohl abfallsreichste Zeit des Jahres. Verpackungen, übrig gebliebene Speisen, Christbäume und unerwünschte Geschenke müssen entsorgt werden.

Die NÖN fragte bei den Verantwortlichen in Stadt und Bezirk nach, was die Zeit rund um Weihnachten und den Jahreswechsel für ein Arbeitsaufkommen mit sich bringt.

„Es ist purer Wahnsinn und ein Zeichen ausufernder Dekadenz, wenn wir Lebensmittel wegschmeißen.“GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert

In Krems selbst beobachtet der Leiter der städtischen Abfallsammlung, Erich Ettenauer, vor allem beim Altpapiermüll ein stark erhöhtes Aufkommen. „Der steigt in der Weihnachtszeit sicher um 20 Prozent, aber auch der Restmüll ist um ungefähr zehn Prozent mehr. Beim Glas gibt es nur minimale Unterschiede zum Rest des Jahres.“ Für die Müllabfuhr haben die höheren Mengen keine Auswirkungen. „Es gibt keine zusätzlichen Fahrten“, so Ettenauer.

Kritisch sieht Ettenauer generell weniger den zusätzlichen Abfall als die Trennmoral während der Feiertage. „Die sinkt in dieser Zeit leider, weil jeder den Müll so schnell wie möglich loswerden will und dabei nicht mehr auf die richtige Trennung achtet.“

Wie schon in den vergangenen Jahren bietet die Abfallsammlung der Stadt wieder an, bis 31. Jänner zu den Umwelt inseln gebrachte Christbäume kostenlos abzutransportieren. Diesen Service nutzte ein Kremser bereits am Stephanitag aus und legte seinen Christbaum bei der Umweltsammelinsel am Dominikanerplatz ab (Bild unten).

Neben übergehenden Altpapiermülltonnen war am Stephanitag bei der Müllinsel am Dominikanerplatz in Krems auch schon ein entsorgter Christbaum vorzufinden. | Johann Lechner

Weniger problematisch als in der Stadt ist das Müllaufkommen am Land. „Der eine volle Kübel da, der andere volle Glasbehälter dort. Wir haben eine kontinuierliche Steigerung der Abfälle, da sind spezifische Explosionen in der Weihnachtszeit Mangelware“, sagt Gerhard Wildpert, Geschäftsführer des Gemeindeverbandes für Abgabeneinhebung und Umweltschutz.

Hauptverantwortlich für die auch für den Abfallverband entspannte Zeit am Jahresende macht Wildpert massive Verbesserungen des Trenn- und Entsorgungssystems über die letzten 20 Jahre. „Das Entsorgungsverhalten und die produzierten Abfallströme lassen sich mittlerweile sehr gut steuern. Wir haben ein dichtes Logistiksystem, das sich gerade auch in der Weihnachtszeit bezahlt macht.“

20 Prozent im Restmüll sind Speisereste

Aber auch in Krems-Land ist nicht alles eitel Wonne, was die Müllentsorgung rund um Weihnachten betrifft. Der Anteil an Speiseresten im Restmüll steigt in dieser Zeit auf rund 20 Prozent. „Das ist zwar ein Thema, das uns das ganze Jahr begleitet, es ist aber nach den Festtagen besonders auffällig“, erzählt Wildpert. In konkreten Zahlen entspreche das mehr als 100 Tonnen an Speiseresten und Lebensmitteln bei insgesamt 550 Tonnen Restmüll pro Monat.

Wildpert sieht das Problem als sozialpolitisch bedingt und macht es an einem Beispiel fest: „Wir kaufen einen Zehn-Liter-Kübel Orangen zum Sonderpreis, der Kübel ist gratis. Tage danach sind unsere Biomülltonnen und Restmüllbehälter voll mit verdorbenen Orangen, was auch logisch ist, denn wer verbraucht schon zehn Kilo Orangen in einer Woche? Wir kaufen tatsächlich Unmengen von Orangen wegen eines Kübels!“

Wildpert appelliert deswegen schon jetzt an die Menschen, in Zukunft auf übermäßige Nahrungsmitteleinkäufe für die Feiertage zu verzichten. „Es ist der pure Wahnsinn und ein Zeichen von ausufernder Dekadenz, wenn wir unsere Lebensmittel – die zum Teil noch nicht einmal geöffnet wurden – wegschmeißen.“