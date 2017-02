Ein heiß diskutiertes Thema in der Gastronomie ist und bleibt die Preisgestaltung für Leitungswasser. So ist die Meinung mancher Wirte, dass für ein Glas Wasser der gleiche Serviceaufwand anfalle wie für alle anderen Getränke und man ihn deswegen entlohnen müsse. Viele Gäste und einige wenige Gastronomen vertreten hingegen eine andere Philosophie: „Leitungswasser muss als inkludierte Serviceleistung gratis sein!“

„Für mich ist der Preis absolut gerechtfertigt“

Der Trend der letzten Jahre zeigt allerdings, dass in immer mehr Wirtshäusern und Restaurants der Kunde für ein Glas Leitungswasser zur Kasse gebeten wird. So ist es auch in der Schwarzen Kuchl in der Landstraße, dem Wirtshaus von Gastronomie-Bezirksvertrauensmann Andreas Macher.

Teures Durstlöschen in der Schwarzen Kuchl. Foto: Aschauer | Aschauer

Bei einem Euro für einen Viertelliter ist er im bezirksinternen „Spitzenfeld“ zu finden, was die Leitungswasserpreise anbelangt (siehe auch Bild links). „Für mich ist der Preis absolut gerechtfertigt, schließlich ist es auch Granderwasser, für das ich eine eigene Aufbereitungsanlage betreiben muss“, schildert Macher. „Zu Wein und Kaffee bekommen unsere Gäste aber natürlich kostenloses Wasser.“

Interessanter Aspekt: Im Jahr 2012 forderte Macher in der NÖN, maximal 40 Cent für einen Viertelliter Leitungswasser zu verlangen. Fünf Jahre später fordert er jetzt von seinen Gästen in der Schwarzen Kuchl mehr als das Doppelte. „Es ist einfach alles viel teurer geworden, früher hat alles nichts gekostet“, erklärt Macher den raschen Preisanstieg. Ratschläge zur Preisgestaltung möchte er als Bezirksvertrauensmann seinen Gastronomie-Kollegen nicht geben.

Ganz anders als in der Schwarzen Kuchl stellen sich die Preise in den von Otto Raimitz betriebenen Lokalitäten Wellenspiel und Genussspiel dar. Unabhängig von der sonstigen Konsumation ist das Leitungswasser hier immer umsonst. „Das ist ganz einfach eine Dienstleistung an meine Kunden, es kommt ja auch niemand, der nur ein Leitungswasser bestellt. Wenn ich dafür schon was verlangen würde, müsste ich ja auch was verlangen, wenn ein Gast aufs WC geht und die Klospülung betätigt“, scherzt Raimitz.

„Teilweise haben Gäste Unmengen bestellt“

Ein preisliches Mittelding ist auf der Karte von Karl Leopolds Café-Restaurant Eggers vorzufinden. 30 Cent zahlt man dort für 0,3 Liter Leitungswasser. „Mein Personal hat mich dazu gedrängt, auch fürs Wasser was zu verlangen, weil früher oft Unmengen an Leitungswasser bestellt worden sind. Zu Kaffee und Wein ist es aber selbstverständlich nach wie vor gratis“, berichtet Leopold.

Eine ähnliche Lösung gefunden hat das Gasthaus zum Goldenen Hirschen am Dreifaltigkeitsplatz. „Für den Viertelliter zahlt man bei uns 40 Cent“, erzählt Chef Erich Datler, der den Leitungswasserpreis in der Schwarzen Kuchl für zu hoch befindet: „Ein Euro ist schon relativ viel. Ich finde auch nicht, dass Granderwasser besser als normales Wasser schmeckt.“

Auch in Gastronomie-Betrieben außerhalb der Stadt herrschen große Unterschiede bei der Wasser-Preisgestaltung. So ist im Jochinger Prandtauerhof Leitungswasser immer gratis. Im Gasthof Goldenes Schiff in Spitz ist Leitungswasser ebenfalls umsonst – nur wenn sonst nichts anderes bestellt wird, verlangt er eine freiwillige Spende. Anders stellt sich die Situation im Restaurant Schlosshotel Dürnstein dar, wo für einen Liter Wasser drei Euro verrechnet werden.

Im Gasthaus Anderl in Lengenfeld kann man seinen Durst immer mit Gratis-Leitungswasser löschen. Nur bei einem aufgespritzten Fruchtsaft verlangt Chef Hartman Anderl einen Aufpreis von 40 Cent. Das Lengenfelder Urgestein findet übrigens den Leitungswasser-Preis seines städtischen Kollegen Andreas Macher „schon heftig“...