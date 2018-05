853.009 Euro ist das Ergebnis der Steuersparwochen der AKNÖ im Bezirk. So viel holten die Experten für die Mitglieder zurück.

Bei der Arbeitnehmerveranlagung gab es in der Bezirksstelle Krems 1.132 Termine. In Summe konnte allein in Stadt und Bezirk Krems eine Steuergutschrift für die Mitglieder in der Höhe von 853.009 Euro erzielt werden. „Die Arbeitnehmer sollen sich jeden Cent, den sie zu viel Steuer bezahlt haben, zurückholen!“, erklärt AKNÖ-Chef Markus Wieser.

Beachtliche 5.956 Euro betrug die höchste Gutschrift im Bezirk. Eine Frau konnte sich dank Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen diese Summe für 2017 sichern. Die Veranlagung („Steuerausgleich“) kann fünf Jahre rückwirkend durchgeführt werden.