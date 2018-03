Senioren um Geld erleichtert: Frau (50) in Haft.

Die 50-Jährige Rumänin Valeria-Lucia I. aus dem Bezirk Krems steht laut einer Aussendung der Polizei "in dringendem Verdacht und ist teilweise geständig, seit Dezember 2014 vorwiegend im Raum Krems und Wien gutgläubige Senioren größere Geldbeträge durch Erschleichung eines Vertrauensverhältnisses herausgelockt zu haben".

Die Frau ist ebenfalls verdächtig, im Dezember 2016 Diebstähle von Bargeld in einer Vereinsräumlichkeit im Raum Krems und seit 2015 an ihrer Arbeitsstätte in Krems begangen zu haben. Auch soll sie einem 75-Jährigen Pensionisten und seiner 78-jährigen Gattin gesamt 24.000 Euro "urch wiederkehrende Geldanweisungen auf ihr Konto betrügerisch herausgelockt" haben. Dreizehn weiteren Opfern, die teilweise namentlich unbekannt sind, soll sie Geldbeträge im Wert von gesamt 12.000 Euro entlockt haben.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Spitz an der Donau, Telefonnummer: 059133 3451 zu melden.