Die Traditionsweingüter Österreich Region Donau heißen mit den Weingütern Steininger, Thiery-Weber und Leindl drei neue kooperierende Mitglieder willkommen.

Drei sehr unterschiedliche Neuzugänge für Verein

Mit dem Weingut Steininger ist ein Paradebeispiel der im Kamptal herrschenden Innovationsfreude dabei, mit dem Weingut Thiery-Weber aus Rohrendorf eine tief im Kremstal verwurzelte Winzerfamilie und mit dem Weingut Leindl, Zöbing, ein junger, dynamischer Betrieb aus dem Kamptal. Die Traditionsweingüter Österreich Region Donau freuen sich damit über drei sehr unterschiedliche Neuzugänge, die als „kooperierende Mitglieder“ am Klassifikationsprozess mitarbeiten.

Das Thema „Erste Lagen“ beschäftigt den 1992 gegründeten Verein der Traditionsweingüter Österreich seit Anbeginn. Die Weine aus den Lagen entlang der Donau in den Weinbaugebieten Kamptal, Kremstal, Traisental und Wagram wurden und werden gemeinsam beobachtet und ihre Bedeutung analysiert.

Nur besondere Weingärten werden der Kategorie „ÖTW Erste Lage“ zugeordnet. Die Klassifizierung versteht sich als „work in progress“ über Generationen. Seit 2011 wird auch der Kreis der an der Klassifikation mitarbeitenden Betriebe erweitert. Mit den drei neu aufgenommenen Weingütern setzt sich der Verein aus 36 Betrieben zusammen, für die Verpflichtung ist, die Charakteristika ihrer Gegend, ihrer Böden, ihres Klimas und ihrer Sorten in den Weinen zum Ausdruck zu bringen.