„So ein richtiger Dieb bin ich nicht“, beteuert der 26-jährige Litauer Darius V., worauf Richterin Monika Fasching-Lattus entgegnet: „Sie bringen es auf vier einschlägige Vorstrafen, eine in Deutschland, eine in Dänemark und zwei in Ihrer Heimat. Und jetzt werden Ihnen drei gelungene Einbrüche und ein misslungener Versuch im Waldviertel vorgeworfen.“

Geld und Schmuck im Wert von über 24.000 Euro erbeutet

Als die Vorsitzende dann die belastenden Beweise – gesicherte Schuhabdruck- und DNA-Spuren des Litauers an den Tatorten in Franzen und in Gföhler amt –, zur Sprache bringt, knickt V. ein, und er legt ein umfassendes Geständnis ab.

Er gibt zu, Geld und Schmuck im Gesamtwert von über 24.000 Euro erbeutet zu haben. Als Einbruchswerkzeug habe ihm immer ein Stein gedient, mit dem er die Fenster eingeschlagen habe, schildert er und erklärt zu dem fehlgeschlagenen Versuch: „Die äußere Scheibe ging zwar kaputt, aber die innere nicht.“

Für V. setzt es wegen gewerbsmäßigen schweren Einbruchdiebstahls (teils versucht) zwei Jahre Gefängnis. Nach Rücksprache mit Verteidiger Martin Rausch akzeptiert er die Strafe. Die Anklägerin gibt noch keine Erklärung ab, somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.