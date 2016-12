54,2 Prozent wählten den neuen Bundespräsidenten, um 1,2 Prozent mehr als am 22. Mai. Im Vergleich zur ersten Stichwahl konnte Van der Bellen auch in Rehberg und Egelsee gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,8 Prozent, 1.480 Wahlkarten werden noch am Montag ausgezählt (bei der ersten Stichwahl lag die Wahlbeteiligung inklusive Wahlkarten bei 76 Prozent.

Im Bezirk Krems-Land hat Norbert Hofer, wie schon bei der ersten Stichwahl, die Mehrheit der Stimmen erhalten. 52 Prozent bedeuten – ohne Wahlkarten – aber ein Minus von 2,7 Prozent im Vergleich zum 22. Mai. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,3 Prozent. Van der Bellen „drehte“ dabei – vor Auszählung der Wahlkarten - acht Gemeinden: Aggsbach, Droß, Grafenegg, Mautern, Paudorf, Senftenberg, Straß, Stratzing.

