Aufgabe der Perchten ist es nach alter Tradition, die Winterkälte zu vertreiben. Dass dies nicht bei allen Maskierten oberste Priorität hat, zeigten in den vergangenen Wochen – einmal mehr – Perchtenläufe in Kärnten.

Zehn verletzte Personen ist die erschreckende Bilanz nach Angriffen auf Zuschauer. Laut Polizei sind die Verletzungen zum Teil auf Rutenschläge ins Gesicht und auf Stürze bei der Flucht vor den Perchten zurückzuführen.

Dass es auch anders geht, haben die Perchtenvereine im Bezirk Krems bei ihren Läufen und Shows schon in den vergangenen Jahren gezeigt. Auch heuer soll wieder mit Familienfreundlichkeit gepunktet werden.

Hermann beobachtet bedenkliche Entwicklung

„Das, was da in Kärnten passiert ist, hat mit Brauchtum absolut nichts mehr zu tun. Da werden teilweise die Zuschauer zu Boden gerissen und dann wird auf sie mit der Rute eingeschlagen. Mit solchen Szenarien haben wir überhaupt nichts am Hut“, erzählt Rudolf Hermann, Obmann des Hadersdorfer Perchtenvereins „Dämonenpass Kamptal“.

Der 2002 gegründete Verein ist der älteste seiner Art in der Region und zählt derzeit 28 Mitglieder. Zehn Auftritte stehen bis Jahresende an. Mehr als die Hälfte davon sind nicht die traditionellen Perchtenläufe, sondern Perchtenshows in speziellen Locations. „Dabei erzählen wir dem Publikum eine Art Geschichte und spielen die dann in der Show mit visuellen Effekten und Musik nach“, erklärt Hermann.

Bei den Perchtenläufen beobachtet Hermann seit mehreren Jahren eine bedenkliche Entwicklung. „Die Provokationen von Zusehern sind häufiger geworden. Viele Jugendliche oder Angeheiterte haben keine Angst mehr und ziehen sogar an den Hörnern auf der Maske. Dass wir uns dabei das Genick brechen können, weil die Maske so fest auf dem Kopf sitzt, wissen die meisten nicht. Ich habe nach so einer Aktion schon einmal zwei Wochen eine Halskrause tragen müssen.“

Für Hermann hat sich das Angstverhältnis umgedreht: „Mittlerweile muss man als Percht mehr Angst vor dem Zuschauer haben als der Zuschauer vor uns.“

Nur mit Maske furchteinflößend:Joachim Studeregger. | privat

Zustimmung erhält Hermann von Joachim Studeregger, Obmann der in Gföhl beheimateten „Woidviertla Höhln Teifl‘n“. „Es gibt mittlerweile schon ein Überangebot an Perchtenläufen, deswegen ist die Hemmschwelle bei den Leuten geringer. Wir haben bei unseren Läufen aber immer Leute dabei, die aufpassen, dass nichts passiert.“

Selber-Austeilen gebe es bei Studereggers „Höhln Teifl‘n“ nicht. „Bei uns gibt es kein Hinhauen, nur Streicheln. Darauf weise ich meine Leute vor jeder Veranstaltung hin.“

„Höhln Teifl‘n“ treten in Pflegeheim auf

Ein besonderes Highlight ist für Studeregger der alljährliche Besuch seiner Gruppe in einem Senecura-Pflegeheim, diesmal in Brunnkirchen. „Wir gehen von Zimmer zu Zimmer und in die Aufenthaltsräume und machen eine kleinere Show. Die Freude und Sympathie, die uns dort entgegengebracht werden, sind einfach überwältigend.“

Dass Gföhl die bezirksinterne „Perchten-Hochburg“ ist, zeigt sich darin, dass mit den „Gföhler Gruabnteifln“ noch ein zweiter Verein in der 3.800 Einwohner zählenden Gemeinde zu Hause ist. Warum schließen sich die beiden nicht zusammen?

„Das waren wir ursprünglich auch, nur kam es 2014 zur Spaltung“, erzählt Obmann Ernst Zierlinger. Die Ursache soll privater Natur gewesen sein. Dem Terminkalender der beiden über 40 Mitglieder zählenden Vereine hat die Trennung nicht geschadet: Bis Anfang Jänner stehen zahlreiche Auftritte am Programm.

Höhepunkt der Perchtensaison ist für die „Gruabnteifln“ ihr Heimatlauf in Gföhl. Mehr als 1.000 Besucher werden zu dem Großevent erwartet.

Die kleinste Perchtengruppe aus dem Kremser Bezirk sind die Wachauer Doana Deifel“ aus Spitz. Der vor vier Jahren gegründete Verein ist aber nicht minder häufig gebucht: Elf Auftritte stehen bis zur letzten Raunacht am 5. Jänner an.

Gleich ist bei allen Vereinen die Bezahlung ihrer Echtfell-Anzüge und Perchtmasken. Die Mitglieder müssen selber dafür aufkommen. Preise von 1.500 Euro aufwärts sind dabei eher Durchschnitt als Ausreißer.