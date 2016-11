Ende Juli war der Start zum Bau der Brauerei (im Gewerbegebiet, neben der Spenglerei Völker, gegenüber den Kittenberger Erlebnisgärten) erfolgt – etwas verspätet aufgrund von „behördlichen Hindernissen“, wie „Brauschneider“ Michael Schneider erzählt.

Projekt wieder voll im Zeitplan

Jetzt ist der Baufortschritt allerdings auf Schiene, vergangene Woche stand schon die Gleichenfeier auf dem Programm. Und es ist ein imposantes Gebäude, das da entstanden ist. Auf einer Fläche von 900 Quadratmetern erstreckt sich die große Produktionshalle, in der sich dann das Sudhaus, Gär- und Lagertanks, die Abfüllstraße, Technik- und Kühlräume befinden werden. Hinter der Glasfront an der Vorderseite wird ein Verkostungs- und Präsentationsraum eingerichtet, die Zu- und Abfahrten müssen ebenfalls erst angelegt werden.

Noch steht das Gebäude leer, die neue Edelstahl-Gäranlage mit dem 200-Hektoliter-Sudkessel wird erst aufgestellt. Bisher stellt Schneider in einer befreundeten Brauerei eher kleine Mengen (vier Sorten) seines „Craft Beer“ her, die er in Lokalen sowie per Online-Versand vertreibt.

Großproduktion ab 2017

Zu Beginn des nächsten Jahres geht‘s dann los: Gemeinsam mit Sohn Felix, der derzeit die Braumeister-Ausbildung absolviert, startet er mit der Großproduktion, mit mehreren Sorten Bier in verschiedenen Geschmacksrichtungen. „Zu Ostern können wir mit Schilterner Bier anstoßen“, freut sich auch Ortsvorsteher Harald Groll.