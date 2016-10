Eine vergessene Kerze am Fensterbrett dürfte den Brand verursacht haben. | NOEN, privat

Einem aufmerksamen Zeitungszusteller ist es zu verdanken, dass ein Brand in der Volksschule Haitzendorf noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Der Mann bemerkte am Samstag gegen 5 Uhr früh das Feuer im Untergeschoss und alarmierte die Feuerwehr.

Auslöser dürfte eine Kerze gewesen sein, die zumindest seit dem Nachmittag des Vortages in einem Raum des ebenfalls in dem Gebäude untergebrachten Kindergartens gebrannt haben dürfte. Sie hat den Plastikuntersetzer in Brand gesetzt, wodurch in weiterer Folge der Rahmen des Fensters samt Vorhang zu brennen begonnen haben.

Die Feuerwehr musste zunächst das ohnehin durch die Hitze geborstene Glas des Fensters einschlagen und konnte danach den Brand rasch löschen.

Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.