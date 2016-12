Aus Dankbarkeit für die erfolgreiche Behandlung und Betreuung ihrer Tochter Daniela im St.-Anna-Kinderspital in Wien veranstaltete die Kremser Familie Stumpfer mit Unterstützung von Freunden und Helfern heuer bereits zum 19. Mal einen Weihnachtsmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe.

War der Markt viele Jahre in Krems etabliert, so findet er seit 2014 in Brunn am Wald (Karikaturengarten bzw. Teichhaus) statt. Der Großteil der feilgebotenen Produkte ist handgefertigt.

Gesamterlös gespendet

Der diesjährige Gesamterlös in der Höhe von 13.000 Euro wurde zur Gänze der Kinderkrebshilfe übergeben: Eine Hälfte ging an die Transplantationsstation des Kinderspitals (für Neuanschaffungen, Bastelsachen und anderes), die zweite Hälfte erhielt die Elterninitiative. Diese Organisation sorgt mit vielen Maßnahmen für zusätzliche Betreuung der Kinder und Eltern während und nach der Spitalsbehandlung.

Die Familie Stumpfer hat mit den Erlösen der Weihnachtsmärkte bisher bereits insgesamt 140.000 Euro zur Verfügung gestellt und so mitgeholfen, das Schicksal der betroffenen Familien zu erleichtern.

Gerhard Stumpfer ist auch voll des Lobes für die große Unterstützung, die seiner Familie bei der Vorbereitung und während des Marktes in Brunn am Wald zuteil geworden ist. „Wir werden weiter helfen, solange es uns möglich ist“, stellt das dankbare Familienoberhaupt die Fortführung dieser einzigartigen Privatinitiative in Aussicht.